نشرية خاصة: استمرار تساقط الامطار على الولايات الوسطى الشرقية والغربية 

الولايات المعنية هي تلمسان ، عين تيموشنت ، وهران ، شمال سيدي بلعباس ، بومرداسبالاضافة الى تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، شمال البويرة ، شمال سطيفوسيستمر تساقط الامطار الرعدية بالولايات الغربية الى غاية الثالثة صباحا من يوم الإثنين.وبالولايات الوسطى الشرقية الى غاية السادسة صباحا من يوم الإثنين