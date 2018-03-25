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نشرية خاصة: استمرار تساقط الامطار على الولايات الوسطى الشرقية والغربية 

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نشرية خاصة: استمرار تساقط الامطار على الولايات الوسطى الشرقية والغربية 
بقلم إيمان علي إسماعيل

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد اليوم،اليوم الاحد، من إستمرار تساقط الامطار الرعدية على الولايات الوسطى الشرقية والغربية.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين فإن تساقط الامطار سيستمر على الولايات الوسطى و الشرقية.
الولايات المعنية  هي  تلمسان ، عين تيموشنت ، وهران ، شمال سيدي بلعباس ، بومرداس
بالاضافة الى تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، شمال البويرة ، شمال سطيف
وسيستمر تساقط الامطار الرعدية بالولايات الغربية الى غاية الثالثة صباحا من يوم الإثنين.
وبالولايات الوسطى الشرقية الى غاية السادسة صباحا من يوم الإثنين


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التعليقات (1)

  • boukhmis laouar

    ما شاء الله

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