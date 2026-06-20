نشرية خاصة.. استمرار موجة الحر إلى غاية الاثنين

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار موجة الحر والتي تعرف ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة على عدة ولايات عبر الوطن.

وحسب المصدر نفسه، ستشهد ولايات وهران، عين تموشنت، مستغانم استمرار موجة الحر إلى غاية يوم الإثنين. ومن المرتقب أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

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