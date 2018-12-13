نشرية خاصة تحذر من أمطار تتعدى 80 ملم على المناطق الشمالية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية على 3 ولايات غربية.

ويتعلق الأمر بولايات مستغانم، غليزان، تيارت.

وحسب النشرية، فإن الأمطار ستبدأ من الساعة التاسعة ليلا على غاية الثانية زوالا من يوم الغد الجمعة.

وستصل كمية الأمطار، إلى 30 مم محليا.

وأضافت النشرية الخاصة، أن المناطق الشمالية ستشهد أمطار تتعدى 80 ملم في كل من الجزائر، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة.

وهذا بداية من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة وتيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، الشلف، بجاية، جيجل.

وحذّرت سابقا ذات المصالح من عودة الإضطراب الجوي بداية من اليوم الخميس على كافة الولايات الشمالية للوطن يكون محملا بثلوج.

مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة التي لن تتعدى 14 درجة مئوية على الولايات الشمالية.