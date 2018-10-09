نشرية خاصة تحذر من إستمرار تساقط الأمطار

وجاء في بيان ذات أن الولايات المعنية هي تيبازة، الشلف، عين الدفلى وبشار.
في إطار محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة المتعلقة بالتهريب تمكنت مصالح أمن دائرة سيلت بتمنراست من ضبط و حجز كمية معتبرة من مادة الوقود…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تواصل تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية.
وجاء في بيان ذات أن الولايات المعنية هي تيبازة، الشلف، عين…
تمكنت عناصر كتيبة الدرك الوطني لمستغانم من توقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11،
وبحاجز أمني على متنها كمية معتبرة من السجائر الأجنبية المقدرة بقرابة…
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