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نشرية خاصة تحذر من إستمرار تساقط الأمطار

أخبار الجزائر
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نشرية خاصة تحذر من إستمرار تساقط الأمطار
بقلم خ.صديق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تواصل تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية.

وجاء في بيان ذات أن الولايات المعنية هي تيبازة، الشلف، عين الدفلى وبشار.


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