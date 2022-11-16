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قناة النهار

..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل

بقلم قناة النهار
..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل
نشرية خاصة
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..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/7lWyY
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