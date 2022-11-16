قناة النهار ..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 14:37 نشرية خاصة شارك غرِّد أرسل 173 0 ..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7lWyY اقرأ أيضا سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر تعرّف على "محمد إدريس الأول السنوسي" أول حاكم ليبيا بعد الإستقلال عن إيطاليا قناة النهار 27 أكتوبر ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي قناة النهار 08 نوفمبر تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر وزير الشؤون الخارجية لعمامرة يعلن إنطلاق أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر بعد كل نشرة جوية خاصة.. فرق بالنقاط السوداء لتجنب الفيضانات وغلق الطرقات قناة النهار 04 نوفمبر حجز عشرات محركات السيارات ودراجات نارية وكميات هائلة من "الشيفون" بالملايير بميناء الجزائر قناة النهار 07 نوفمبر بيونة تتحدث عن الحراقة بحرقة والمشاهد المؤلمة التي رأتها عن مبيتهم في الكرطون في شوارع باريس قناة النهار 03 نوفمبر فاسألوا : العلم طريق الجنة قناة النهار 09 نوفمبر الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة قناة النهار 02 نوفمبر