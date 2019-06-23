نشرية خاصة تحذر من حرارة تتعدى 44 بالشرق و48 درجة في الجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع في درجات حرارة الطقس، بالولايات الشرقية والجنوبية.

وستتعدى درجات الحرارة 44 درجة بالولايات الشرقية والوسطى.

وحسب نشرية خاصة، من الديوان، فإن الولايات المعنية، ميلة، قسنطينة، قالمة، مسيلة، طارف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

وستشهد الولايات الجنوبية، ارتفاع درجات الحرارة تتعدى 48 درجة.

وذكر الديوان، أن الولايات المعنية هي كل من بسكرة، الوادي، ورقلة.

وسجلت ارتفاع في درجات الحرارة، بداية من صباح اليوم الأحد، وتستمر التاسعة من ليلة الإثنين.