نشرية خاصة تحذر من رياح قوية وامواج تصل 4 امتار على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا، على بعض السواحل الوطنية. وحسب تنبيه من الدرجة الثانية، فإن أمواج البحر ستكون عالية بارتفاع يفوق 4 أمتار.

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واشارت المصلحة ذاتها ان صلاحية النشرية الخاصة، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الجمعة. وعن السواحل المعنية، هي كل بجاية، ازفون، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.

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