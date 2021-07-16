نشرية خاصة تحذر من موجة حر تتعدى 49 درجة على الجنوب

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة حر على الولايات الجنوبية إلى غاية يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن موجة حر قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل على الولايات الجنوبية. بداية من منتصف نهار .الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت. ويتعلق الأمر بولايات تندوف، تيميمون، أدرار و إن صالح

وأعلنت الأرصاد الجوية في تنبيه آخر، عن تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات بني عباس، المنيعة، ورقلة وإليزي