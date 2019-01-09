نشرية خاصة : تساقط الثلوج على المرتفعات أكثر من 900 متر

نشرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر فيها من تساقط الثلوج على المناطق الشرقية على ارتفاع 900 متر.

وأضاف البيان أن الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، تيزي وزو، البويرة، سطيف وميلة باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل، بجاية، قسنطينة وقالمة

وأيضا أم البواقي، المسيلة وسوق أهراس وبرج بوعريريج.

حيث أن الثلوج مرتقبة إبتداء من فجر الخميس إلى غاية صبيحة الجمعة.

كما اشارت النشرية أن الثلوج مرتقبة على المرتفعات الوسطى التي يصل علوها 1000 متر

والتي تمس الولايات: بومرداس، البليدة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيارت ، الجلفة والاغواط

والثلوج مرتقبة تكون إبتداء من منتصف نهار الخميس إلى منتصف نهار الجمعة، أين سيكون سمكها يصل إلى 15 سم في أغلب المناطق.

في حين حذرت نشرية خاصة من أمطار غزيرة مرتقبة ابتداء من ليلة اليوم إلى غاية زوال الخميس على المناطق الوسطى والشرقية

والتي ستمس الولايات التالية: تيزي وزو، سكيكدة، بجاية، جيجل وعنابة.