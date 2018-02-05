نشرية خاصة.. تواصل سقوط الثلوج على المرتفعات الغربية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية.

النشرية تخص المرتفعات الغربيىة التي يفوق علوها 900 متر حسب نفس المصدر.

كما من المرتقب تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية ابتداء من الليلة.

وتشمل النشرية الخاصة كل من: سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس وشمال الأغواط.

بالإضافة إلى الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف.

صلاحية النشرية إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء بالنسبة للمناطق الغربية، والتي تستمر حتى التاسعة ليلا من نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يتجاوز سمك الثلوج 10 سم خلال مدة صلاحية النشرية، في حين سيتجاوز 15 سم في المناطق الوسطى والشرقية.