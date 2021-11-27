نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سنتمتر على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت عن تساقط كثيف للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن والتي يصل علوها 900 متر

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الأحد ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد. أين سيصل سمك الثلوج إلى 20 سم.

وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج، هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من منتصف نهار الأحد ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الإثنين. حيث أن سمك الثلوج سيصل إلى 15 سم على الأقل.

وأشارت إلى أن الولايات المعنية هي المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، باتنة و خنشلة

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