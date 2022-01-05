نشرية خاصة: ثلوج كثيفة تصل إلى 15 سم على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1100 مترا.

وأضافت النشرية، أن تساقط الثلوج سيخص ولايات البيض، النعامة، الأغواط، تيارت، سيدي بلعباس، وتلمسان. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الثالثة صباح الغد الخميس إلى غاية منتصف النهار من نفس اليوم. كما سيتراوح سمك الثلوج مابين 10 إلى 15 سنتمترا.

بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط للثلوج بداية من أمسية اليوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية الخاصة بالرصد الجوي، تؤكد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية من شمال أوروبا على الولايات الشرقية والوسطى. خاصة الداخلية منها بداية من أمسية اليوم، وسيكون أكثر اعتبارا ونشاطا نهاية الأسبوع.

كما ستعرف الولايات الوسطى و الشرقية أجواء غير مستقرة بداية من أمسية اليوم الأربعاء بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر يومي الخميس و الجمعة. وستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث لن تتعدى 16 درجة على الولايات الشمالية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والغربية اليوم. وستستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال. وستخص الرياح ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، الشلف، مستغانم. وهران، عين تموشنت، وتلمسان.

وفي نشرية بحرية ثانية للأرصاد الجوية حذرت من إستمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا على السواحل الوطنية إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في الولايات الغربية من الوطن. كما ستصل كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من منتصف الليل إلى منتصف نهار الخميس. على ولايات تلمسان، عين تموشنت ومستغانم، وهران، وغليزان. معسكر، سيدي بلعباس وسعيدة.