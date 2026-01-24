نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط كثيف للثلوج على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر وبسمك يصل إلى 15 سم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تلمسان وسيدي بلعباس.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر و بسمك يصل إلى 10 سم بداية من الساعة 18:00 18 من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

وهذا على ولايات البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

