نشرية خاصة: رياح تصل 90 كلم/ الساعة على هذه الولايات بداية من الثالثة زوالا

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60و 70كلم في الساعة. ويمكن أن تتعدى أحيانا الهبات بين 80 و 90 كلم في الساعة. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس. معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة، وشمال الجلفة.