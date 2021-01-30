نشرية خاصة.. رياح جد قوية تصل إلى 90 كلم/سا عى هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم السبت، من هبوب رياح جد قوية تخص السواحل الوسطى والغربية.

وستكون الرياح التي ستصل إلى 90 كم/سا، مرتقبة بداية من صبيحة اليوم إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الأحد.

وعن الولايات المعنية بالرياح القوية، ذكرت النشرية الخاصة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، تيبازة، العاصمة.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذر الديوان من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كم/سا على السواحل الشرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الرياح ستكون بداية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الأحد .

وعن الولايات المعنية هي بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف.