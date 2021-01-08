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نشرية خاصة: رياح قوية تصل 90 كم/سا على 19ولاية

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نشرية خاصة: رياح قوية تصل 90 كم/سا على 19ولاية
بقلم نسرين محفوف

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على المناطق الغربية للوطن.

وأفادت النشرية أن الرياح المتوقعة بين 70 إلى 80 كم/سا وقد تتجاوز 90كم/سا

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى الثالثة من صباح السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من النعامة، البيض، الأغواط، المسيلة والجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت وسعيدة.

وحذرت نشرية أخرى من رياح قوية بسرعة تتعدى 80كلم في الساعة بداية من التاسعة ليلا إلى السادسة من غد السبت

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المسيلة، باتنة، سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، وبسكرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945507

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