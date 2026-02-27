نشرية خاصة: رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية جوية خاصة تُحذر من هبوب رياح قوية شمالية غربية تمس ولاية تندوف، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 27 فيفري 2026. على الساعة الثانية عشرة زوالًا، إلى غاية يوم السبت 28 فيفري على الساعة السادسة مساءً.

وأوضح المصدر ذاته أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا. وقد تتجاوز محليًا 80 كلم/سا، ما سيتسبب في تطاير كثيف للرمال وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.خاصة بالمناطق المفتوحة والطرقات الصحراوية.

وتدعو المصالح المختصة المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، لاسيما أثناء التنقلات.مع ضرورة تثبيت الأغراض القابلة للتطاير وتفادي الأنشطة الخارجية خلال فترات اشتداد الرياح.

كما أوصت النشرية بمتابعة التحديثات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة. عن ، نظرًا لما قد تسببه هذه التقلبات من صعوبات. في الحركة اليومية واحتمال تشكل عواصف رملية محلية.