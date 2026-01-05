نشرية خاصة.. رياح هوجاء وأمواج عالية تضرب 13 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية للوطن اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية على سواحل تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي. القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون.

كما حذرت من تشكل أمواج خطيرة علة سواحل سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، تنس. مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.

