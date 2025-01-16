نشرية خاصة: موجة برد قارس.. أمطار رعدية وثلوج على 20 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة وثلوج مع برودة شديدة على المناطق الشمالية للوطن اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر. وستخص الثلوج مرتفعات تبسة، قسنطينة والمسيلة.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تساقط أمطار غزيرة على ولايات سكيكدة، جيجل، بجاية، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، ورقلة، إليزي، وعين صالح.

وفي تنبيه آخر أعلنت عن تسجيل برودة شديدة، على ولايات باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، البيض والنعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور