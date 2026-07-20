نشرية خاصة.. موجة حر شديدة إلى غاية الخميس بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل موجة حر ودرجات حرارة قياسية مع طقس جد حار على الولايات الداخلية للوطن إلى غاية يوم الخميس.

وحذّرت نشرية خاصة باللون البرتقالي من موجة حر شديدة على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة. الجلفة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق اهراس، خنشلة، أم البواقي، تبسة. حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° و45° ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 28° و 34°. وتستمر من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الخميس القادم.

كما حذّرت من موجة حر قياسية تتراوح بين 44° 45° وتصل محليا 46°/ 47° ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 28° و 34 °. على ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، باتنة. تستمر اليوم الإثنين وتتواصل إلى غاية يوم الخميس.

بالمقابل حذّرت ذات المصالح، من حرارة قياسية على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تتراوح بين 39° و41° وتصل محليا 42°/ 44°. في حين درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 24° و 30°. تستمر اليوم الإثنين وتتواصل إلى غاية يوم الخميس.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة ستصل درجات الحرارة القصوى بها إلى 49° ودرجات الحرارة الدنيا ما بين 32° و 36°. تستمر اليوم الإثنين إلى غاية يوم الخميس. أما ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف فدرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40° و 44° وتصل محليا 46°/ 47°. ودرجات الحرارة الدنيا: ما بين 28° و 34° تستمر إلى غاية يوم الخميس.

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