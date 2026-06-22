نشرية خاصة.. موجة حر قياسية تتعدى 45 درجة بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر شديدة وارتفاع قياسي في درجات الحرارة على المناطق الغربية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من حرارة قياسية تتراوح مابين 43 و45 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم غد الثلاثاء. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

كما حذّرت من حرارة تتعدى 39 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف نهار يوم الإثنين على ولايات جيجل، البويرة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، سكيكدة، البليدة، بجاية، عنابة والطارف.

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