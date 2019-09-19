نشر أسماء الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة في القنوات التلفزيونية ممنوع

دعت سلطة ضبط السمعي البصري بعض القنوات التلفزيونية لنقل أخبار الحجاج المتوفين وعائلاتهم بطريقة تراعي الكرامة الإنسانية.

وجاء في بيان لسلطة الضبط أنها تنتظر من هذه القنوات تغيير طريقة الومضات التي تستعملها في الأخبار الخاصة بوفيات الحجاج.

ودعت سلطة الضبط إلى استخدام طريقة تراعي الكرامة الإنسانية للحجاج المتوفين وأسرهم وعائلاتهم.

وشددت سلطة ضبط السمعي البصري على وجوب تفادي التشهير بأسماء الحجاج المتوفين ومراعاة مشاعر أهاليهم وأقاربهم.

كما دعت الهيئة إلى انتهاج طريقة الإتصال الهاتفي المباشر على سبيل المثال تجنبا للتهويل الناجم عن الومضات اليومية المتتابعة، خاصة وأن عدد الحجاج المتوفين لا يتطلب ترويع باقي أسر الحجاج المقدر بالآلاف.