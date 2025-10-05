نشر الكراهية عبر “تيك توك”..توقيف المشتبه به في ظرف وجيز بالعاصمة

تمكنت شرطة العاصمة من توقيف مشتبه به طرح منشورات تتضمن التهديد بالعنف. والتحريض على التمييز. ونشر الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت شرطة العاصمة في بيان لها، إلى أن الفيديو يتضمن توجيه خطاب الكراهية. و التمييز مع التهديد بالعنف ضد مواطني احدى المناطق باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وعلى إثر ما سبق باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية.

ومكّنت التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروّج هذه المضامين التحريضية، من تحديد هوية صاحب الحساب الالكتروني” تيك توك ” وتوقيفه. مع استرجاع الأجهزة الالكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. وضبط السلاح البلاستيكي الذي إستعمل في تهديد المواطنين.

كما تمّ تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.