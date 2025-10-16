نشر صوره بالزي العسكري.. قندوز يمازح زميله شرقي

نشر حارس المنتخب الوطني، ألكسيس قندوز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صوراً لزميله سمير شرقي مرتديًا الزي العسكري، في مزحةٍ نالت إعجاب الجماهير الجزائرية.

وأرفق قندوز الصور بتعليقات مازحة، تعبيراً عن روح الدعابة التي تجمع لاعبي المنتخب، خاصة وأن شرقي أصبح محبوب الجماهير التي أطلقت عليه لقب “العسكري” نظراً لحماسه وشراسته فوق الميدان.

كما كتب حارس المنتخب الوطني عبر حسابه الرسمي “أنا مضطر” و..”العسكري”، مؤكدا على العلاقة الوطيدة التي تجمع الطرفين.

يذكر أن صور شرقي، بالزي العسكري لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل منذ التحاقه بتربص “الخضر” استعداداً لمواجهة الصومال. حيث أثنى الجمهور الجزائري على التزامه وروحه القتالية.