نشر صور مغلوطة لمقاعد أحد الطائرات الجوية الجزائرية

نشر احد رواد منصات التوا صل الإجتماعي الفيسبوك صورا لمقاعد أحد الطائرات وهي في حالة يرثى لها ونسبها للجوية الجزائرية.

وحسب مصدر من الجوية الجزائرية إن الخبر لا أساس له من الصحة وأوضح أن سلطة تقييم سلامة الطائرات الأجنبية safa تقوم بعمليات التفتيش. وواصل ذات المسؤول انه وفي حال وجود مثل هذه الحالات على متن أي طائرة يتم توقيفها من الطيران.

كما إعتبر ذات المصدر ان نشر مثل ههذ الصور هو حملة من الحملات الممنهجة ضد الجوية الجزائرية.