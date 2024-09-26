نشر فيديوهات تدعو لمقاطعة الرئاسيات برقم هاتف مغربي.. التماس 3 سنوات حبسا لعون امن

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لعون امن “س.س” بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه التيكتوك. يدعو فيها الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية ،وقوله كلام يمس بمؤسسات الجيش و المؤسسات الأمنية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم “س.س” يعمل كعون أمن. تمت متابعته بعد نشره في حسابه على موقع “التيكتوك” مفتوح برقم هاتف. تحمل إسم مغربي الجنسية يدعى “ش.ش.م” فيديوهات يدعو فيها الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وكلام اخر يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الامنية. كما نشر فيديو مباشر يتكلم فيه عن الصحراء الغرببة و السياسة الخارجية. مع ترويجه أيضا لمنشورات تحريضية خاصة بالمدعو “أمير ديزاد” تدعو الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية ،وتمس بالوحدة الوطنية.

المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة اهانة هيئة نظامية ،مع نشر الكراهية ونشر وترويج اخبار من شانها المساس بالامن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.

المتهم ينكر..

أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات ،وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة. وخط الهاتف التي فتح حسابه على موقع التيكتوك منذ سنة 2016. كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية يدعو “ش.ش.م”.

واجاب المتهم ان شريحة الهاتف اشتراها على وكالة جازي وليس له اي صلة تربطه به ،الا ان القاضي واجهه بتصريحات الوكالة. التي عكس ذلك وان الرقم ليس تابع لها ، ولم تمنح له اي شريحة لهذا الشخص.

كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع التيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية، كون ان هذ الاخير كان يحرضه على نشرها.

كما ان التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي ” تبين انه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية، حيث اجاب المتهم بانه كان فعل متهور منه. وليس الغرض منه الى احداث فوضى في البلاد. مؤكدا انه لم ينتمي الى أي حزب. و بخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات لم تكن لا بايعاز من اي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة.

و التمست هيئة دفاعه من القاضي بأقصى ظروف التخفيف ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.