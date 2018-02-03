نشر فيديو للطيار الروسي القتيل بعد اسقاط طائرته في إدلب

نشرت فصائل مسلحة فيديو على الإنترنت يظهر جثة الطيار الروسي الذي قضى مساء السبت بإسقاط طائرته في إدلب السورية.

ويظهر الفيديو جثة الطيار بعد سقوطه في منطقة صخرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الطيار قتل بعد هبوطه بمظلة، وإثر اشتباكه مع المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة المذكورة.

ووفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، فإن الطائرة أسقطت بصاروخ محمول على الكتف فوق منطقة تخفيف التصعيد في إدلب.

وأكدت الوزارة أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة “حميميم” بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.