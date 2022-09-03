نشر قوائم أساتذة اللغة الإنجليزية في الابتدائي .. الوزير يوضح

أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة لمديري التربية عبر ولايات الوطن. تحبسا للدخول المدرسي والمقرر يوم 21 سبتمبر القادم. وكذا بخصوص إدراج مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2022-2023.

خلال ترأسه اليوم ندوة وطنية من مقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي مع مديري التربية شدد بلعابد على ضرورة نشر قوائم أساتذة اللغة الإنجليزية في الابتدائي.

وأكد الوزير على ضرورة الحرص بالصرامة اللازمة لإضفاء الشفافية والاستعانة بالإعلام الواسع لتبليغ الناجحين في شغل مناصب على أساس التعاقد لتدريس هذه المادة في الوقت اللازم.

وتابع وزير التربية خلال ذات الإجتماع وهذا بعد استنفاذ منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة عن طريق الانتداب ممن رغبوا في ذلك.

كما اسدى بلعابد عدد من التعليمات في الإجتماع الذي خصّص لمتابعة اللمسات الأخيرة لعملية توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية. عن طريق التعاقد في مرحلة التعليم الابتدائي قبل إشهارها والتنظيمات التربوية الخاصة بها. بالإضافة إلى تقديم التعليمات الواجب التقيد والتي من شأنها ضمان احترام المعايير الموضوعة للانتقاء والشفافية المطلقة في العملية.

وزير التربية قدّم بعض التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالشأن التربوي خاصة بعد الإعلان عن العودة إلى تنظيم التمدرس العادي للسنة الدراسية 2022-2023.

أما بخصوص كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي أكد الوزير على انه جاهز وتم اعتماده والمصادقة عليه من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية بتاريخ 01 سبتمبر 2022.

الأمر الذي سيُمكّن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمباشرة عملية الطبع، وسيكون في المؤسسات التعليمية قبل دخول التلاميذ للمدارس.

كما امر الوزير مديري التربية في هذا الشأن بوضع جهاز خاص يُكلّف بمتابعة عملية توزيع هذا الكتاب على المؤسسات التربوية. ابتداء من يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 مع إتخاذ كامل الإجراءات التي تسهّل ذلك.

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