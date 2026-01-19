نشر مضامين إعلامية بأسماء مستعارة.. وزارة الاتصال تُحذر

أكدت وزارة الاتصال على وجوب الامتثال التام والفوري للأحكام التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية، وتراعي مستلزمات المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.

وجاء في بيان لوزارة، أنه وأمام إصرار بعض وسائل الاعلام، بمختلف دعائمها، على اللجوء إلى نشر مضامين إعلامية دون الإشارة إلى أسماء أصحابها أو باستعمال أسماء مستعارة. وذلك في مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي للإعلام رقم 14-23، لا سيما المادة 21 من الباب الخامس المتضمن مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة.

ومن منطلق الصلاحيات المخوّلة لها قانوناً، تؤكد على وجوب الامتثال التام والفوري لهذه الأحكام التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية، وتراعي مستلزمات المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.

واشارت الوزارة، إلى أنه ومن شأن مخالفة هذه الأحكام تعريض مرتكبيها للتبعات المنصوص عليها قانوناً.