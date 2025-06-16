نشر مواضيع البكالوريا خلال توقيت الاختبارات جريمة يعاقب عليها القانون

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن نشر موضوع اختبارات البكالوريا، على مواقع الأنترنت خلال التوقيت المخصص لذات الاختبار، من طرف أي شخص كان مترشحا، مؤطرا، عونا، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت الوزارة، التلاميذ، بمناسبة استمرار اجتيازهم لامتحان شهادة البكالوريا، إلى مواصلة الالتزام بالتنافس الإيجابي.

وذكرت الوزارة، تلاميذ البكالوريا أنه يمنع منعا باتا إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الالكتروني. إذ يعتبر إدخال أي جهاز حتى دون استعماله مخالفة تستوجب إقصاء المترشح.

وتفاديا لذلك، تضيف الوزارة، يتوجب على المترشحين تسليم هواتفهم كلّها إلى الأمانة المخصّصة لهذا الغرض في مدخل كل مركز.

وأضافت الوزارة، أن استعمال الهاتف أو الساعة أو أي جهاز الكتروني من أجل نشر أو الحصول على الإجابة يعد جريمة يعاقب عيها قانونا.

كما أن نشر موضوع الاختبار على مواقع الأنترنت خلال التوقيت المخصّص لذات الاختبار، من طرف أي شخص كان مترشحا، مؤطّرا، عونا،يُعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون.