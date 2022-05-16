نشر مواضيع البكالوريا على المواقع مسموح في هذه الحالة

كشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، عباس بختاوي، اليوم الإثنين، أن نشر أسئلة مواضيع البكالوريا عبر المواقع الالكترونية، يوم الامتحان مسموح به فقط بعد مرور نصف الوقت و بداية خروج التلاميذ من أقسام الامتحان.

وأوضح بختاوي للاذاعة الوطنية، أن غير هذه الحالة فإن النشر يعتبر غير مسموحا، و من تثبت مسؤوليته سيتعرض لإجراءات عقابية قد تصل حد السجن، مذكرا بأن الهواتف النقالة ممنوع إدخالها إلى مراكز الامتحانات.

كما استبعد ذات المسؤول إمكانية حدوث أي تسريب لمواضيع الامتحانات قبل الموعد المحدد للامتحان بالنظر إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية و بالتعاون و التنسيق مع وزارت ومؤسسات الدولة المعنية.

بالمقابل أشار إلى أن احتمالات التسريب تساوي الصفر، داعيا التلاميذ و الأولياء إلى عدم الاهتمام بالمناشير التي تظهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي لأنها غير صحيحة.

و هدفها فقط التشويش والتأثير على التحضير و التركيزالنفسي للتلاميذ.

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هذا ماقالته وزارة التربية عن العتبة وأسئلة البكالوريا

كما أكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، عباس بختاوي، اليوم الاثنين، أن مواضيع امتحانات البكالوريا ستكون من الدروس الحضورية، مضيفا أن العتبة أصبحت من الماضي.

وفي هذا السياق، طمأن بختاوي، عبر الاذاعة الوطنية، التلاميذ والأولياء بأن مواضيع امتحانات البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط تم إعدادها من الدروس الحضورية مع الأساتذة.

و ذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع، مشيرا إلى أن الحديث عن العتبة صار من الماضي.

وفي هذا الشأن، كشف المفتش المركزي بوزارة التربية بان مواضيع الامتحانات صارت جاهزة و أن اللجان المكلفة بالإعداد اشتغلت منذ شهر جانفي الماضي.

كما أعلن بأن اللجان المكلفة بالطبع موجودة حاليا في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي و ذلك في انتظار ساعة الصفر.

بالمقابل استبعد ذات المسؤول إمكانية حدوث أي تسريب لمواضيع الامتحانات قبل الموعد المحدد للامتحان.

وهذا بالنظر إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية و بالتعاون و التنسيق مع وزارت ومؤسسات الدولة المعنية.

كما أشار الى أن احتمالات التسريب تساوي الصفر، داعيا التلاميذ و الأولياء إلى عدم الاهتمام بالمناشير التي تظهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي لأنها غير صحيحة.

و هدفها فقط التشويش والتأثير على التحضير و التركيزالنفسي للتلاميذ.

و ضمن هذا السياق، قال ذات المسؤول إن نشر الأسئلة عبر المواقع الالكترونية يوم الامتحان مسموح به فقط بعد مرور نصف الوقت و بداية خروج التلاميذ من أقسام الامتحان.

وغير ذلك فإن من تثبت مسؤوليته سيتعرض لإجراءات عقابية قد تصل حد السجن، مذكرا بأن الهواتف النقالة ممنوع إدخالها إلى مراكز الامتحانات.