نشر وتداول أخبار نشاطات رسمية.. رئاسة الجمهورية توضح وتحذر

ذكرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية. وهذا بخصوص البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية، عبر المديرية العامة للاتصال.

كما أشارت رئاسة الجمهورة، إلى أنها لاحظت تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية”.

ودعت المديرية العامة للاتصال، مجدداً إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة. مضيفة و”أن أي اعتماد لمصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة”. “يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية”.