نشطاء من اليمين الفرنسي المتطرف يشنون هجوما على المهاجرين

تم إلقاء القبض على ستة ناشطين من اليمين المتطرف الفرنسي واحتجازهم. بعد هجوم عنيف يوم أمس الأحد في باريس على رجل كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات. أحدها كان باستخدام سلاح أبيض.

وحسبما علمت قناة BFMTV. فقد دخل نحو ثلاثين شخصا مقنعين ومسلحين إلى ساحة مبنى تعمل فيه جمعية للعمال المهاجرين. واعتدوا على رجل مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وألقي القبض على ستة أشخاص، جميعهم من نشطاء اليمين المتطرف، على خلفية هذه الأحداث.

وأعلنت النيابة العامة في باريس لإذاعة “بي إف إم باريس إيل دو فرانس” عن فتح تحقيق بتهمة محاولة القتل العمد. وأوضحت أن “التحقيقات جارية لتحديد ملابسات هذه الوقائع بالإضافة إلى ملف ودوافع الأفراد الذين تم احتجازهم”.

وفي يوم الأحد، حوالي الساعة 5:20 مساء، دخلت مجموعة من الأشخاص المقنعين حاملين زجاجات مكسورة. إلى ساحة مبنى يقع فيه اتحاد العمال المهاجرين (ACTIT). وهاجموا رجلاً قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتتحدث قيادة الشرطة عن “عشرين” شخصا، في حين أفادت النيابة العامة في باريس. أن “حوالي ثلاثين شخصا” قاموا “باقتحام باب المبنى”.

وأصيب الضحية، وهو من مواليد عام 1994، بعدة جروح، بينها جروح أكبر. ربما تكون ناجمة عن طعنة سكين، بحسب مقر الشرطة. تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى بسبب حالتها.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتمكنت من تحديد هوية بعض المهاجمين، ما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص.

كما تمكن الضحية أخيرا من مغادرة المستشفى خلال الليل ولم تعد حياته في خطر، بحسب مقر الشرطة.

وأوضح بوريا أميرشاهي، عضو البرلمان (البيئيون) عن الدائرة الخامسة في باريس (الدائرتين العاشرة والثالثة)، في بيان. أن الهجوم وقع في وقت عرض فيلم للمجموعة المناهضة للفاشية “شباب النضال في باريس”.

كما قال “إن هذا القانون يستهدف النضال ضد الفاشية والتواصل الثقافي. (…) إنه هجوم آخر ضد المهاجرين. الذين تم إلقاؤهم للذئاب في بعض الخطب العامة”.