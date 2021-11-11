نشكي.. أرضية رقمية لمعالجة شكاوي المواطنين

أطلقت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خدمة أرضية جديدة تحت عنوان “نشكي”، تتعلق بمعالجة عرائض وشكاوي المواطنين والمتعاملين. كما تمكن الأرضية الرقمية من رفع شكاويهم وعرائضهم لمختلف المصالح.

وتعني الخدمة الأرضية، بـ51 ملفا، حيث تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. كما تندرج الخطوة الجديدة بإطار متابعة وضع إستراتيجية رقمنة لقطاع حيز الخدمة وتحسين نوعية خدمات المرفق العمومي لتخفيف الإجراءات الإدارية.

ومن الجوانب التي وضعتها وزارة الداخلية، في خدمة “نشكي” السكن العمومي الايجاري، إعانة الدولة للسكن الريفي، التجزئات العقارية الاجتماعية. إضافة إلى السكن الترقوي المدعم، والوظيفي والتنازل عن السكنات العمومية، والتزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بشبكات الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي.

كما تعني عريضة “نشكي” الإنارة العمومية، تعبيد الطرقات، التهيئة الحضارية، جمع النفايات المنزلية، انجاز مرافق صحية جوارية. إضافة إلى النقل المدرسي، الإطعام المدرسي، تهيئة المدارس، النقل، الصحة، النشاط الفلاحي، والتبليغ عن التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين.

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