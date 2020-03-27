نشمة: ” الحالة صعيبة.. إلزموا بيوتكم”

أكد مدرب إتحاد البليدة سفيان نشمة المصاب بفيروس كورونا المستجد، عل ضرورة البقاء في البيت هذه الفترة لتفادي إنتشار الفيروس.

وتحدث سفيان نشمة صبيحة اليوم الجمعة على حالته الصحية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى قائل:

“العدوى كانت من الزوجة التي كانت في زيارة لشقيقتها العائدة من فرنسا، لكننا اليوم الحمد لله في تحسن كبير”

وأضاف: “هناك عجوز 78 سنة في الغرفة المجاورة وهي تدعوا لنا بإستمرار، كوّنا عائلة في الفناء، كل واحد يجيب الأكل للآخر، واحد كان في أمريكا واحد في إسبانيا، كونا عائلة حقيقية، نسينا هذا الكورونا… على وجه ربي أقعدو في ديوركم”.