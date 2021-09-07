نشوب حرائق جديدة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن نشوب حرائق جديدة في 5 ولايات من الوطن .

ووفق بيان الحماية المدنية، فإن هذه الحرائق اندلعت في ولايات تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، تيبازة وجيجل.

هذا وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من التحكم في هذه الحرائق فور إندلاعها، يضيف المصدر نفسه.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت في وقت سابق، عن اقتناء الجزائر لأربع طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام، روسية الصنع من نوع “بي – 200″، وذلك عقب الحرائق الكبيرة التي اجتاحت أزيد من 25 ولاية شهر أوت الماضي وأودت بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا .