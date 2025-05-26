نشوب حريقين في شقتين منفصلتين بعين وسارة والجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، في حادثين منفصلين لنشوب حريقين في شقتين بولايتي عين وسارة والجلفة، تم التحكم فيهما دون تسجيل خسائر بشرية.

ففي حدود الساعة 16:39 مساءً، تدخلت فرق الحماية المدنية بعين وسارة إثر نشوب حريق بغرفة داخل سكن خاص بحي طالب عبد الرحمن على الطريق المؤدي إلى قرنيني.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده من طرف فرق الإطفاء، مما حال دون انتشاره إلى باقي أرجاء السكن. مع تسجيل خسائر مادية معتبرة ودون تسجيل أية إصابات.

وفي الحادث الثاني، تدخلت كل من الوحدة الرئيسية والمركزين المتقدمين بمدينة الجلفة في حدود الساعة 18:15، بعد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة بحي الوئام.

وتمكنت الفرق المتدخلة من محاصرة الحريق ومنعه من الامتداد إلى باقي الشقق، مع تسجيل خسائر مادية معتبرة. في حين تم إسعاف امرأة كانت في حالة صدمة بعين المكان.