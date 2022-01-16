نشوب حريق بأحد مستودعات المصلحة الجهوية للعتاد.. الأمن الوطني يصدر بيانا
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا، عن نشوب حريق، مساء يوم السبت، في حدود الساعة 20 سا و45 دقيقة. على مستوى أحد المستودعات التابعة للمصلحة الجهوية للعتاد للأمن الوطني، بباش جراح بالجزائر العاصمة.
وأشار بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن الحريق تم إخماده من طرف قوات الأمن الوطني المدعومة بوحدات من الحماية المدنية.
وتم فتح تحقيق لتحديد ظروف هذا الحادث، الذي لم يسجل أي خسائر بشرية.
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الشلف: إخماد حريق إندلع في بقايا أخشاب خاصة بورشة صينية
أفاد اليوم، بيان مصالح الحماية المدنية، بأن وحداتها قد تدخلت ليلة أمس لأجل إخماد حريق مهول إندلع في بقايا أخشاب خاصة بورشة تابعة الشركة الصينية المكلفة بإنجاز القطب الجامعي بمنطقة الحسنية ببلدية الشلف.
وأشار ذات المصدر إلى أن الحريق المذكور قد شب تحت الخيوط الكهربائية ذات التوتر المتوسط MT إلا أن عناصر الوحدة المتدخلة قد تمكنت من السيطرة على الحريق دون حصول أية أضرار في المنطقة.
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الشلف: إخماد حريق إندلع بمسكن في أم الدروع
تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد حريق مهول شب بإحدى المنازل على مستوى حي 100 مسكن وسط مدينة أم الدروع يولاية الشلف.
حيث تمكن عناصر الوحدة المتدخلة حسب مصادر النهار أونلاين، من السيطرة على الحريق الذي أتلف كل الأواني المتواجدة بالمطبخ فيما تم منع إمتداد ألسنة النيران إلى باقي الغرف.
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تيزي وزو .. إندلاع حريق على مستوى سوق دبي بمدينة ذراع بن خدة
شب عصر اليوم ،حريق مهول بسوق دبي المتواجد بوسط مدينة ذراع بن خدة ولاية تيزي وزو والذي مس العديد من المحلات التجارية التي يضمها السوق لبيع الالبسة والاواني المنزلية ومستحضرات التجميل الى جانب التجهيزات الكهرومنزلية.
و قد حاول اصحابها المشاركة في اخماد الى الحريق الى جانب مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة ذراع بن خدة التي تدخلت بسرعة معززة بعدة وحدات و امكانيات مادية و للاشارة ماتزال عملية الاطفاء جارية كما باشرت المصالح الأمنية المختصة في فتح تحقيق لمعرفة اسباب نشوب هذا الحريق الذي تسبب في خسائر كبيرة للتجار و حول بضائعهم الى اكوام من الرماد.
طالع أيضا: مصرع العشرات في حريق عبّارة ببنغلاديش
لقي العشرات، صباح اليوم الجمعة، مصرعهم عندما شب حريق في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار جنوب بنغلاديش
ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية في بنغلاديش، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة داكا.
وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام، إن النيران إشتعلت في عبّارة تتألف من 3 طوابق. وهي في منتصف النهر. مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت 38 جثة. كما أن الغالبية منهم لقوا حتفهم غرقا بعد أن قفزوا في النهر.
ورجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا، إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة. وما زال بعض الركاب مفقودين، ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق.