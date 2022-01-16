نشوب حريق بأحد مستودعات المصلحة الجهوية للعتاد.. الأمن الوطني يصدر بيانا

شب عصر اليوم ،حريق مهول بسوق دبي المتواجد بوسط مدينة ذراع بن خدة ولاية تيزي وزو والذي مس العديد من المحلات التجارية التي يضمها السوق لبيع الالبسة والاواني المنزلية ومستحضرات التجميل الى جانب التجهيزات الكهرومنزلية.

و قد حاول اصحابها المشاركة في اخماد الى الحريق الى جانب مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة ذراع بن خدة التي تدخلت بسرعة معززة بعدة وحدات و امكانيات مادية و للاشارة ماتزال عملية الاطفاء جارية كما باشرت المصالح الأمنية المختصة في فتح تحقيق لمعرفة اسباب نشوب هذا الحريق الذي تسبب في خسائر كبيرة للتجار و حول بضائعهم الى اكوام من الرماد.

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لقي العشرات، صباح اليوم الجمعة، مصرعهم عندما شب حريق في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار جنوب بنغلاديش

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية في بنغلاديش، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة داكا.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام، إن النيران إشتعلت في عبّارة تتألف من 3 طوابق. وهي في منتصف النهر. مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت 38 جثة. كما أن الغالبية منهم لقوا حتفهم غرقا بعد أن قفزوا في النهر.

ورجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا، إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة. وما زال بعض الركاب مفقودين، ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق.