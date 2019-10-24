نشوب حريق بالمركز التجاري “خليفة بوخالفة” بالعاصمة

نشب صبيحة اليوم حريق مهول بالمركز التجاري خليفة بوخالفة بشارع فيكتور هيغو بالجزائر العاصمة.
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خسر الصندوق الوطني للتقاعد أكثر 270 ألف اشتراك، بعد ارتفاع عدد طلبات التقاعد إلى 270 ألف خلال سنة 2016.
في حين يتقاضى أكثر من مليون و900…
أمر قاضي المثول الفوري بمحكمة سكيكدة الابتدائية بإيداع 9 أشخاص من المسبوقين قضائيا من بينهم فتاة الحبس المؤقت.
في انتظار محاكمتهم لاحقا، وهذا على خلفية التهمة…
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