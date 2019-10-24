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نشوب حريق بالمركز التجاري “خليفة بوخالفة” بالعاصمة

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نشوب حريق بالمركز التجاري “خليفة بوخالفة” بالعاصمة
بقلم النهار أونلاين

نشب صبيحة اليوم حريق مهول بالمركز التجاري خليفة بوخالفة بشارع فيكتور هيغو بالجزائر العاصمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716901

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