نشوب حريق بغابات أميزور ببجاية

وحسب المعلومات المتوفرة ، انتشر الحريق بشكل بطيئ، أمام غياب مصالح الحماية المدنية.
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لفظ صبيحة، اليوم الأربعاء ، الطفل "أشرف .خ"، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجروحه وإصابته البليغة، التي كان قد تعرض لها ليلة الاحتفالات بفوز الفريق الوطني في…
تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات، بالتنسيق مع فرقة طافراوي، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويح العملة الأجنبية.
الشبكة متكونة من 5 أشخاص…
أصيب 74 موظفا من جنسية تركية يعملون في ورشة بناء بتلمسان، بحالات تسمم غذائي.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحايا يعملون بمشروع لإنجاز سكنات عدل، بمنطقة بوجميل…
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