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نشوب حريق بغابات أميزور ببجاية

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نشوب حريق بغابات أميزور ببجاية
بقلم شهرزاد مزياني

شب، اليوم الأربعاء، حريق بغابات قرية مرج ومان بلدية أميزور  بولاية بجاية .

وحسب المعلومات المتوفرة ،  انتشر الحريق بشكل بطيئ، أمام غياب مصالح الحماية المدنية.


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