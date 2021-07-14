نشوب حريق بغابة المكمن في سوق أهراس

نشب حريق، منتصف نهار اليوم، على مستوى غابة المكمن، في قرية بوزعرورة ببلدية ويلان بدائرة المراهنة، في ولاية سوق اهراس.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمراهنة، لأجل هذا الحريق، بدعم من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية بسيدي فرج إلى عين المكان لمكافحة وإخماد الحريق والحد من إنتشاره .

هذا ولا تزال العملية متواصلة تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس الحاضر في عين المكان، بالإضافة إلى رئيس دائرة المراهنة، ورئيس بلدية ويلان، والدرك الوطني ومصالح الغابات

وسخرت لهذه العملية شاحنة بتعداد بشري بلغ 4 ضباط، و3 ضباط صف و18 عون للحماية المدنية.