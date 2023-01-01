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قناة النهار

نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار

بقلم قناة النهار
نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار
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نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار

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رابط دائم : https://nhar.tv/SdKBE
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