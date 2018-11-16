نشوب حريق بمصلحة أمراض الدم وحدة الرجال بالمستشفى الجامعي الحكيم ضربان بعنابة

شهدت مصلحة أمراض الدم وحدة الرجال، بالمستشفى الجامعي الحكيم ضربان، صباح اليوم الجمعة، في حدود الساعة الثامنة صباحا اندلاع حريق.

الحريق اندلع نتيجة شرارة كهربائية، على مستوى قاعة تغيير الملابس المتواجدة بذات المصلحة دون تسجيل أي أضرار بشرية تذكر.

وتفطن أعوان المركز الاستشفائي الجامعي للحريق، أين تدخلوا لإطفاء الحريق و إجلاء المرضى من الوحدة ووضعهم في القسم الخاص بالاستشفاء النهاري.

الى حين قدوم مصالح الحماية المدنية التي واصلت عملية الإطفاء و التحكم فيه في الوقت المناسب ، في حين قامت مصالح الشرطة العلمية بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث .

وتجدر الاشارة الى أن الأضرار المسجلة تتمثل في تلف بعض الأغطية و الأفرشة و الملابس الخاصة بالطاقم الشبه الطبي.