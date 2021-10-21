نشوب حريق بمصنع “طوسيالي” للحديد في وهران

تدخلت وحدات الحماية المدنية اليوم الخميس، من أجل إخماد حريق نشب بمصنع “طوسيالي” للحديد والصلب بلدية ودائرة بطيوة في وهران.

ونشب الحريق على مستوى الحزام المتحرك الناقل للسلع بالمصنع. غير أن التدخل السريع للحماية المدنية مكن من السيطرة على ألسنة النار، ومنع إمتدادها إلى باقي المصنع. كما لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 16 شاحنة إطفاء بمختلف الأنواع و115 عون بمختلف الرتب.

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