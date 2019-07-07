نشوب حريق بممر بيكار بالعاصمة

نشب اليوم الأحد، حريق بممر بيكار، بالعاصمة، دون خسائر بشرية.

وحسب ما كشفه رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، على صفحته الرسمية بفيسبوك، يتم حاليا بفضل تدخل المواطنين ومصالح الحماية المدنية محاولة السيطرة على الحريق.

وأكد في ذات السياق أنه لا توجد خسائر في الأرواح، وتتم السيطرة على الحريق.