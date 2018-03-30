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نشوب حريق بورشة إنجاز مكتبة بلدية في سكيكدة 

أخبار الجزائر
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نشوب حريق بورشة إنجاز مكتبة بلدية في سكيكدة 
بقلم م. فيصل

إندلع ظهر اليوم الجمعة حريق على مستوى ورشة إنجاز مكتبة بلدية جديدة بمدخل مدينة سكيكدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق وقع  في حوالي منتصف النهار بالقرب من من دار المالية ومقر أمن الولاية   .

حيث أشتعلت النيران على مستوى الوحدة  الخارجية الكبيرة لجهاز التكييف المركزي التابع لذات المكتبة.

ما تسبب في احتراق  جزئي لهذه الوحدة و تحطم كلي لـ 6 واجهات زجاجية من الحجم الكبير.

وسخرت الحماية شاحنتين  كبيرتين للحماية المدنية و 12 عونا من اجل إخماد النيران في عملية دامت 3 ساعات

وأضاف ذات المصدر أن أسباب الحريق تيقى مجهولة، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.


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