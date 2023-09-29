نشوب حريق داخل مرقد في السكوار بالعاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 23 سا و36 دقيقة من ليلة أمس الخميس، من أجل إخماد حريق مرقد في السكوار بالعاصمة.

وفي منشور لمصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، كشفت أن الحريق شب في الطابق الأول لبناية متكونة من طابقين R+2 ب 38 عمار القامة باب عزون بلدية القصبة ودائرة باب الواد.

وحسب ذات المصالح، تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء من إخماد الحريق كليا على الساعة 00 سا و14 دقيقة، بواسطة 3 شاحنات إطفاء وسلم ميكانيكي بالإضافة إلى تسخير سيارتي إسعاف.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 5 أشخاص كانوا محاصرين بالبناية، أين تم إسعافهم في عين المكان، وإجلاء ضحية واحدة إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة كانت تعاني من ضيق في التنفس.