نشوب حريق داخل مطبخ عمارة في عدل سيدي عبد الله

سجلت فرق التسيير التابعة لمؤسسة عدل للتسيير العقاري، أمس، تدخلا ميدانيا سريعا على مستوى حي 1400 مسكن عدل - المنطقة 33 – العمارة L24 في سيدي عبد الله. عقب نشوب حريق داخل مطبخ احدى الشقق.

وتم إخماد الحريق في وقت وجيز من طرف حراس العمارات باستعمال مطافئ الحريق المتوفرة بالموقع. دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

كما جددت مؤسسة عدل للتسيير العقاري دعوتها لقاطني الأحياء إلى المراقبة الدورية لتجهيزات الغاز داخل الشقق. والتحلي بأقصى درجات الحيطة والمسؤولية، حفاظا على سلامة الجميع .

