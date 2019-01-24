نشوب حريق ضخم وسط العاصمة تونس

نشب حريق في 3 محلات تجارية، بشارع قرطاج بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، ويحاول أعوان الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق في توقف حركة ميترو الأنفاق، وتقوم الوحدات الأمنيّة حاليّا بتطويق مكان الحريق وتحويل اتّجاه حركة المرور.

وحسب المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية العقيد معز تريعة، فإنّ الحريق تسبّب في توقف حركة مرور السيارات بالنسبة للقاصدين شارع قرطاج.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الشرارة الأولى للحريق الذي إندلع بالقرب من المركز التجاري ‘البلماريوم’، بسبب ماس كهربائي.