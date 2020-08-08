نشوب حريق في 22 عداد كهربائي بعمارة في سكيكدة

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نشوب حريق في 22 عداد كهربائي بعمارة في سكيكدة
بقلم أسماء.ع

نشب،  حريق مهول في 22  عداد كهربائي، داخل عمارة بحي هواري بومدين بلدية  ودائرة سكيكدة.

وخلف الحادث، إسعاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 49 و 10 سنوات، أصيبوا بصعوبة في التنفس.

كما سجلت الحماية احتراق كلي للعدادات الكهربائية داخل العمارة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، ” أن الأخيرة تدخلت ليلة امس على الساعة 22ساو54د لاجل حريق في عددات كهربائية بعمارة بالمكان المسمى حي هواري بومدين بلدية ودائرة سكيكدة”.

وأضاف البيان ” أن مدة العملية كانت 07سا و37د وتم اسعاف من طرف أعوان الحماية المدنية ثلاث اشخاص في عين المكان تتراوح اعمارهم مابين (49-10)سنوات مصابين بصعوبة في التنفس مع تسجيل احتراق كلي ل 22عداد كهربائي”.


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